В Азербайджане обнародовано расписание телеуроков на 9 апреля

БАКУ /Trend/ - Обнародован график занятий на девятое апреля в рамках программы "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

Отметим, что с 11 марта на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş при организационной поддержке министерства образования для учащихся транслируется программа "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы.

Те, кто не успел посмотреть программу "Время урока", могут отслеживать видеоуроки на YouTube канале министерства образования, на официальной странице в Facebook, а также на портале видеуроков минобразования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)