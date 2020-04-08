Выплата пенсий или месячного пособия инвалидам и лицам, ухаживающим за детьми с ограниченными возможностями будет продолжена
БАКУ/Trend/ - Срок инвалидности лиц, в том числе, детей с ограниченными возможностями здоровья, который закончился с 1 марта 2020 года, продлен до первого числа следующего месяца после окончания особого карантинного режима на территории Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
Поэтому выплата им пенсий или месячного пособия по инвалидности, а также месячной пенсии, назначенной лицам первой группы инвалидности и лицам, ухаживающим за детьми с ограниченными возможностями здоровья, будет продолжена в период особого карантинного режима.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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Выплата пенсий или месячного пособия инвалидам и лицам, ухаживающим за детьми с ограниченными возможностями будет продолжена
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