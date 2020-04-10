О правилах выплаты части зарплаты наемным работникам в Азербайджане - ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ

Общество 10 апреля 2020 12:36 (UTC+04:00)
О правилах выплаты части зарплаты наемным работникам в Азербайджане - ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики Азербайджана распространило видеоинструкцию о правилах выплаты части заработной платы наемным работникам, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.

В инструкции приведен порядок составления онлайн-обращения для выплаты государством определенной части заработной платы наемным работникам в сферах, пострадавших от пандемии коронавируса.

Представляем вам видеоинструкцию:

(Текст: Кямаля Сеидова)

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