Хикмет Гаджиев: В Азербайджане санитарно-эпидемиологическая ситуация находится под контролем

БАКУ /Trend/ - Благодаря предпринимаемым в Азербайджане мерам санитарно-эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом находится под контролем.

Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщет в четверг Trend.