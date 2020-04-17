В Азербайджане выросло число трудовых договоров в частном секторе

БАКУ /Trend/ - В сравнении с началом года число трудовых договоров, заключенных в частном секторе Азербайджана, выросло на 80 тысяч, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Также отмечается, что находятся под контролем вопросы сокращений, необоснованного увольнения работников в негосударственном секторе, сохранения рабочих мест.

С этой целью минтруда направило работодателям соответствующие уведомления-предупреждения.

(Текст: Кямаля Сеидова)