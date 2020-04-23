Освобожден Расул Джафаров - решение Верховного суда
БАКУ/Trend - Пленум Верховного Суда Азербайджана сегодня рассмотрел жалобу по уголовному делу в отношении председателя "Клуба прав человека" Расула Джафарова.
На заседании было принято решение, согласно которому были отменены все судебные решения в отношении Джафарова, за недоказательством его вины он был оправдан, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Напомним, председатель "Клуба прав человека" Расул Джафаров был арестован в августе 2014 года. После дачи показаний в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры против него были выдвинуты обвинения по статьям Уголовного кодекса о незаконном предпринимательстве, уклонении от налогов и превышении должностных полномочий.
В Азербайджане за сутки за нарушение карантина к ответственности привлечены 1822 участника дорожного движения
Лента новостей
Готовность Азербайджана к поэтапному выходу из режима карантина может стать важным внешнеполитическим преимуществом для Баку - российский эксперт
Nar продолжает поддерживать «Систему получения и мониторинга разрешений в период действия особого карантинного режима»
В азербайджанской армии проводится конкурс «Лучший руководитель группы занятий по общественно-политической подготовке» (ФОТО)
В Азербайджане обнародовано число фермеров, зарегистрировавшихся в системе "Электронное сельское хозяйство"
Афет Гасанова: Меры по преодолению пандемии коронавируса и сохранению благосостояния населения с большим воодушевлением встречаются азербайджанским народом
Таможенный комитет Азербайджана совместно с TƏBİB проводят эпидемиологический контроль транзитных перевозок
Глава Азербайджанской общины Нагорного Карабаха Азербайджана выразил протест американским конгрессменам
Основная цель руководства Азербайджана - поддержание благосостояния своих граждан - российский эксперт
Президенту пишут: Предпринимаемые Вами решительные шаги наглядно свидетельствуют о внимании и заботе о нашем народе
В Азербайджане обнародовано количество налогоплательщиков, получивших финансовую поддержку от государства