В Баку пройдет закрытый аукцион произведений живописи на тему коронавируса
БАКУ /Trend/ - В рамках проекта Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» произведения живописи, посвященные ситуации, существующей в мире в связи с коронавирусом, будут демонстрироваться в онлайн-формате на закрытом аукционе, который будет организован 24 апреля, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Управление.
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