В Баку пройдет закрытый аукцион произведений живописи на тему коронавируса

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» произведения живописи, посвященные ситуации, существующей в мире в связи с коронавирусом, будут демонстрироваться в онлайн-формате на закрытом аукционе, который будет организован 24 апреля, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Управление.