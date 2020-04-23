БАКУ /Trend/ - Сегодня на территории Азербайджана наблюдается нестабильная погода, в большинстве районов шли дожди, на горных территориях выпал снег, местами сильный, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Количество выпавших осадков составило - в Сарыбаше (Гах) 50 мм (40% месячной нормы), Балакене - 44 мм (43%), Кишчае (Шеки) - 37 мм, Загатале - 34 мм (33%), Шеки - 31 мм (34%), Шамкире - 25 мм (70%), Огузе - 23 мм, в Гедабеке - 22 мм (37%), Дашкесане - 21 мм, Гёкгёле - 19 мм, Гяндже - 18 мм (58%), Шахдаге, Товузе - 16 мм, Габале - 15 мм, Агстафе - 12 мм, Мингячевире - 10 мм, Нафталане, Ордубаде, Шаруре - 9 мм, Хыналыге - 8 мм, Грызе, Исмаиллы - 7 мм, Джафарханде - 6 мм, Тертере, Барде, Джейранчеле, Губе, Гусаре, Сабирабаде, Садараке - 5 мм, Гекчае, Агдере (Ордубад), Шахбузе - 4 мм, Сальяне, Халтане, Мерезе - 3 мм, Кюрдамире Шамахы - 2 мм, Зардабе, Имишли, Нефтчале, Билясуваре, Лерике, Шабране, Алтыагадже, Нахчыване, Агдаме - 1 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове: в Сумгайыте - 3 мм, в Баку, Забрате, Маштаге - 2 мм, в Бина - 1 мм.

Высота снежного покрова в Сарыбаше составила 9 см, Хыналыге - 5, Грызе - 3, Шахдаге, Дашкесане - 2, в Кишчае, Гедабеке – 1 см.

Скорость северо-западного ветра составила в Хыналыге 28 м/с, Нафталане - 18 м/с, Нахчыване - 16 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - 15-20 м/с. Согласно данным станции «Нефтяные Камни», высота волн в море достигла 2, 8 метра.

Температура воздуха находится в пределах климатической нормы. Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 14-16 градусов тепла, в низменных районах страны - 13-20, в горных районах - до 9 градусов тепла, в Нахчыване - 22-27 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)