Baku Media Center совместно с представительством ЮНИСЕФ в Азербайджане запускает информационный проект в связи с пандемией COVID-19

БАКУ /Trend/ - В рамках совместного сотрудничества Baku Media Center, представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Азербайджане и Агентства по международному развитию США стартует просветительский проект в связи с пандемией COVID-19.

Как сообщили в четверг Trend в Baku Media Center, с учетом стремительного роста числа инфицированных коронавирусом в мире и актуальности проблемы, проект нацелен на предоставление информации, в частности детям и их родителям, в простой, интересной и даже увлекательной форме.