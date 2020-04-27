Граждане Азербайджана возвращаются на родину из Дубая (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана, находящиеся в Дубае (ОАЭ), 28 апреля возвратятся на родину, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

В Госкомитет за помощью обратились 75 азербайджанцев, которые в связи с пандемией коронавируса, не могут вернуться из Дубая, и с 26 марта по сегодняшний день комитет разместил их в отелях, оплатил повседневные расходы.

По полученной информации, соотечественники смогут вернуться на родину 28 апреля.

Граждане Азербайджана, из Дубая, подключившиеся к видеоконференции, организованной несколько дней назад комитетом с оставшимися за рубежом гражданами, сказали, что очень довольны отношением к ним, отметили, что, находясь за рубежом, почувствовали материальную и моральную поддержку государства. За это они выразили признательность руководству Азербайджанского государства.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)