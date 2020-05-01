В городах Баку, Сумгаит, Гянджа, Лянкяран и Абшеронском районе возобновится деятельность госструктур

БАКУ/Trend/ - Проанализировав текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию связанную с (COVID-19) в Азербайджане, превентивных мер других государств, а также рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, срок особого карантинного режима в Азербайджане продлен до 00:00 31 мая 2020 года сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

По данным источника, в связи с продлением карантинного режима с 00:00 4 мая 2020 года в городах Баку, Сумгаит, Гянджа, Лянкяран и Абшеронский район: