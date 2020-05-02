В Азербайджане определены правила для предприятий, занимающихся торговлей продуктами питания в период пандемии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены методические указания по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) на предприятиях, занимающихся торговлей продуктами питания.

Как сообщает в субботу Trend, документ составлен на основе научных исследований, проведенных с целью защиты здоровья населения и сотрудников, работающих на предприятиях, занимающихся торговлей продуктами питания. В общие положения вошли следующие пункты:

• С целью информирования потребителей развешивать инфографику на дверях предприятий, холодильных стеллажах, прилавках, а также предоставлять ее каждому потребителю при осуществлении оплаты;

• Принимая во внимание, что местами наибольшего скопления людей в торговых точках являются места у касс, необходимо, чтобы до нормализации ситуации с коронавирусной инфекцией в рабочие часы предприятия функционировала каждая касса. Люди, стоящие в очереди перед кассами, должны находиться на расстоянии 2 метров друг от друга;

• Учитывая, что работники предприятий, занимающихся продажей продуктов питания, в течение дня находятся в тесном контакте со многими людьми, им необходимо носить одноразовые маски, быть в перчатках (менять их при контакте с разными продуктами питания и загрязнении), а также использовать дезинфицирующие растворы;

• Хранить хлебобулочные изделия, мучные кондитерские изделия, сухофрукты и другие продукты питания, не подвергающиеся какой-либо термической обработке или очистке до потребления в изолированных от потребителей местах. Эти продукты рабочий персонал должен предоставлять покупателям в перчатках, при этом также находиться в масках либо в защитном шлеме.