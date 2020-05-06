Сахиль Бабаев: Среди получивших единовременную выплату в 190 манатов 55% составляют мужчины, 45% - женщины

БАКУ /Trend/ - Среди получивших единовременную выплату в 190 манатов 55 процентов составляют мужчины и 45 процентов - женщины.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в среду Trend.

По его словам, среди получателей единовременной выплаты 25 процентов составили жители Баку, 4 процента - Сумгайыта, 3 процента - Гянджи. 68 процентов приходятся на жителей других регионов страны.

Бабаев отметил, что 8 процентов из них в возрасте до 20 лет, 42 процента - от 20 до 30 лет, 25 процентов - от 30 до 40 лет, 14 процентов - от 40 до 50 лет, 11 процентов - старше 50 лет.

Он добавил, что список 600 тысяч лиц, получивших единовременную выплату, размещен на сайте министерства.

Бабаев также рассказал об уступках, сделанных в связи с выдачей единовременной выплаты: «В период карантина была создана возможность для обращения за выплатой для лиц, у которых истек срок действия удостоверения личности, и действие этого документа было продлено до окончания режима особого карантина. Была сделана уступка и тем, чей телефон был оформлен не на их имя, и при обращении они могли указать любой номер телефона».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)