Сахиль Бабаев: Меры соцподдержки охватывают более 48% населения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Меры социальной поддержки в связи с пандемией охватывают свыше 4,8 миллиона граждан, или более 48 процентов населения страны.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, сообщает в среду Trend.

Министр отметил, что, в первую очередь, в период пандемии были сохранены рабочие места и заработная плата 1 миллиона 600 тысяч наемных работников (работающих по трудовому договору). Также обеспечивается продолжение социальных выплат: «В апреле пенсии, пособия и стипендии получили 2 миллиона человек. 342 тысячам членов 82 300 семей была выплачена адресная социальная помощь».

Он добавил, что в апреле была осуществлена выдача единовременных выплат 600 тысячам лиц, являющихся безработными или неформально занятыми, и потерявшими работу в связи с режимом особого карантина.

Бабаев подчеркнул, что для расширения возможностей занятости, по поручению главы государства, число оплачиваемых общественных рабочих мест доводится с 38 тысяч до 90 тысяч. В текущем году по программе самозанятости как минимум для 12 тысяч семей обеспечиваются условия для создания малых хозяйств, а также принимаются меры обеспечения продовольственной помощью до 100 тысяч семей.

Также, по словам министра, для расширения охвата страховыми выплатами от безработицы, охвата ими до 20 тыс лиц проводится работа по внесению изменений в законодательство.

(Текст: Кямаля Сеидова)