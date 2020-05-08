Бакметрополитен: Работники старше 65 лет не будут допускаться к работе

БАКУ /Trend/ - Работники старше 65 лет не будут допускаться к работе.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал зампред ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов, сообщает в пятницу Trend.

Мамедов отметил, что поскольку карантинный режим продлен до 31 мая все рекомендации и поручения Оперативного штаба будут соблюдаться: "Поскольку согласно решению, гражданам старше 65 лет запрещено выходить из дома, работники метро этой возрастной категории тоже не будут привлекаться к работе".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)