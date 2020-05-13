В Азербайджане можно будет участвовать в конкурсе по приему в вузы на основании результатов прошлогодних экзаменов

БАКУ /Trend/ - Абитуриенты в этом году смогут принять участие в конкурсе по приему студентов в вузы по V группе специальностей на основании результатов вступительных экзаменов в 2019 году.

Как сообщает в среду Trend, в правилах приема студентов на уровень бакалавриата вузов Азербайджана на 2020-2021 учебный год говорится, что абитуриенты, окончившие полные общеобразовательные учреждения в этом году, не сдают экзамен в первом этапе, и участвуют в конкурсе на основании результатов выпускных экзаменов.

Если абитуриент выполняет условия конкурса этого года, то он может принять участие в конкурсе по приему студентов по V группе специальностей в этом учебном году на основании результатов прошлогодних экзаменов ввиду того, что результаты проведенных в 2019 году вступительных экзаменов остаются в силе два года. Однако, для участия в конкурсе по I-IV группам специальностей абитуриент обязательно должен принять участие во втором этапе вступительных экзаменов в этом году. С учетом вышесказанного, абитуриент, принявший участие в первом этапе вступительных экзаменов (выпускные экзамены) в 2019 году, может не участвовать в нем в этом году. В таком случае, прошлогодний результат будет взят за основу.

По своему желанию абитуриент может повторно принять участие в первом этапе вступительных экзаменов. В ходе конкурса он сам определяет, результат какого экзамена будет взят за основу во время выбора специальности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)