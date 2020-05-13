Оперативный штаб при Кабинете министров проводит брифинг (Прямая трансляция)

БАКУ/Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит брифинг для представителей СМИ в связи с коронавирусом.

Как сообщает в среду Trend, в брифинге принимают участие помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев и глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

(Текст: Турал Гараджаев)