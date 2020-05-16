У 29 граждан Азербайджана, прибывших из Киева, выявлен коронавирус
БАКУ /Trend/ - У 29 граждан Азербайджана, прибывших из Киева, выявлен коронавирус.
Как передает в субботу Trend, об этом сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
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