Вюсал Гусейнов: Среди мигрантов в Азербайджане выявлены случаи инфицирования коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Среди мигрантов, проживающих в Азербайджане, были выявлены случаи инфицирования коронавирусом.
Об этом на сегодняшнем онлайн-брифинге сказал глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает в среду Trend.
"Точную информацию об их численности предоставить не смогу, но такой факт имеет место. Они были помещены на карантин, и есть заболевшие коронавирусом".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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