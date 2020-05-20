Вюсал Гусейнов: Среди мигрантов в Азербайджане выявлены случаи инфицирования коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Среди мигрантов, проживающих в Азербайджане, были выявлены случаи инфицирования коронавирусом.

Об этом на сегодняшнем онлайн-брифинге сказал глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает в среду Trend.

"Точную информацию об их численности предоставить не смогу, но такой факт имеет место. Они были помещены на карантин, и есть заболевшие коронавирусом".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)