Вопрос открытия крупных торговых центров остается актуальным - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Вопрос открытия в июне крупных торговых центров находится на повестке. Если показатели будут стабильными, то по этому поводу может быть вынесено решение.

Как передает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, после первого июня возможно вынесение решения об открытии спортивных залов. В настоящее время на повестке также находится вопрос разрешения спортивных мероприятий.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)