В Азербайджане сокращен период предоставления адресной соцпомощи
БАКУ/Trend/ - Период предоставления адресной государственной социальной помощи, предусмотренной в Азербайджане для малообеспеченных семей, уменьшается с двух лет до одного года, сообщает в воскресенье Trend.
Вопрос об этом был отражен в поправке к закону «Об адресной государственной помощи», вынесенной на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента).
Согласно поправке, в ст. 8.1 закона слова «2 года» заменяются словами «1 год».
После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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