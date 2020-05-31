В Азербайджане сокращен период предоставления адресной соцпомощи

БАКУ/Trend/ - Период предоставления адресной государственной социальной помощи, предусмотренной в Азербайджане для малообеспеченных семей, уменьшается с двух лет до одного года, сообщает в воскресенье Trend.

Вопрос об этом был отражен в поправке к закону «Об адресной государственной помощи», вынесенной на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно поправке, в ст. 8.1 закона слова «2 года» заменяются словами «1 год».

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)