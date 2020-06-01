На Абшероне будет временно ограничено движение на одной из улиц
БАКУ /Trend/ - В связи с ремонтно-строительными работами с утра 1 июня на проспекте Гейдара Алиева в поселке Сарай Абшеронского района будет ограничено движение на короткий срок.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
По этой причине водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты.
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