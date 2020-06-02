В Азербайджане утверждены новые требования для работодателей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые требования для работодателей, сообщает во вторник Trend.

Вопрос об этом был отражен в поправке в Кодекс об административных проступках, которая обсуждалась в третьем чтении на сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламента).

Так, в Кодекс об административных проступках добавляется ст. 205-1 (нарушение законодательства о правах лиц с инвалидностью), требования которой приведены ниже:

«Статья 205-1. Нарушение законодательства о правах лиц с инвалидностью

205-1.1. За нарушение законодательства о правах лиц с инвалидностью, то есть:

205-1.1.1. За допущение дискриминации за какой-либо признак инвалидности в трудовых отношениях, а также ограничение в коллективных и трудовых договорах прав лиц с инвалидностью в сравнении с другими работниками;

205-1.1.2. За отказ заключить трудовой договор по причине инвалидности и продвигать по работе, за исключением случаев, если здоровье лица с инвалидностью мешает выполнению профессиональных обязанностей, либо оно (здоровье) создает опасность для здоровья других лиц и трудовой безопасности, а также за расторжение трудового договора и перевод на другую работу (профессию, должность) без его разрешения;

205-1.1.3. За исключением случаев ликвидации предприятия, за расторжение работодателем трудового договора, заключенного с лицами с инвалидностью, независимо от срока проходящими лечение в реабилитационном учреждении или других реабилитационных субъектах;

205-1.1.4. За исключением случаев ликвидации предприятия, за расторжение работодателем трудового договора с работником, утратившим трудоспособность в результате несчастного случая на этом предприятии, либо имеющего профессиональную болезнь, в результате которой ему установлена инвалидность;

205-1.1.5. За необеспечение государственными органами и принадлежащим государству юридическим лицом выполнения Индивидуальной реабилитационной программы, составленной для медицинской, профессионально-трудовой, психолого-педагогической реабилитации и развития социальных навыков лиц с инвалидностью;

205-1.1.6. За невыделение или неорганизацию новых рабочих мест для трудоустройства работников, утративших трудоспособность в результате несчастного случая на этом производстве, или заболевших профессиональной болезнью и ставших вследствие этого инвалидами, работодатель будет оштрафована в размере от 300 до 500 манатов».

После обсуждений законопроект был вынесены на голосование и принят в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)