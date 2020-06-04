При минобразования Азербайджана создано 5 лицеев

БАКУ /Trend/ - В городах Гянджа, Ширван, Шеки, а также Губинском и Шамкирском районах создано пять лицеев, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобразования.

В городе Гянджа и Губинском районе созданы лицеи с уклоном к физико-математическим предметам и информатике, в городах Ширван, Шеки и Шамкирском районе - лицеи с химико-биологическим уклоном.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)