МЧС Азербайджана: В период жесткого режима карантина посещать пляжи запрещено

БАКУ/Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) предупредило граждан в связи с использованием пляжей.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства, в информации отмечается, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана "О дополнительных мерах по ужесточению особого режима карантина на территориях городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронского района" с 00:00 шестого июня по 06:00 восьмого июня жителям вышеуказанных территорий запрещено покидать места жительства для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции COVİD-19, а также к сведению к минимуму возможных последствий коронавируса.

"С учетом вышесказанного, а также того, что граждане уже направляются на пляжи, несмотря на то, что пляжный сезон в стране еще не открыт, сообщаем - граждане должны оставаться дома в указанное время, и им запрещается покидать места жительства и посещать пляжи.

Вновь призываем граждан строго соблюдать требования и рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров в рамках борьбы с пандемией коронавируса в стране", - сказали в министерстве.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)