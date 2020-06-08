ГУГДП Азербайджана: За сутки к ответственности привлечены свыше 2500 водителей, нарушивших правила карантина

БАКУ/Trend/ - За нарушение особого карантинного режима, примененного на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), с 00:00 часов 6 июня до 06:00 часов 8 июня к ответственности были привлечены 2 524 человека, передвигавшихся на транспортных средствах, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП).

Они были привлечены к ответственности по ст. 211.1 Кодекса об административных проступках.

За неношение средств индивидуальной защиты в такси и автобусах на автомобильных дорогах республики по ст 211.2 того же Кодекса к ответственности были привлечены 218 человек.

За повторное совершение этих действий в этом году 5 человек были привлечены к ответственности по ст 211.3.

В целом всего были наказаны 2 776 участников дорожного движения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)