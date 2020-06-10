Кабмин и МВД Азербайджана о выгуле собак в дни карантина

БАКУ/Trend/ - Во время двухдневного ужесточенного карантинного режима будут созданы условия для выгула собак, сказал в среду Trend глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, конкретного времени для выгула собак не предусмотрено: «Во время ужесточенного карантинного режима, предусмотренного в конце недели, граждане могут выгуливать собак. Что касается времени и количества выгулов, то это зависит от отдельного гражданина, который должен учитывать текущую ситуацию и не злоупотреблять этим».

Мамедов добавил, что полиция будет контролировать соблюдение требований ужесточенного карантинного режима.

Выгул собак в парках и бульварах разрешаться не будет, сказал в среду Trend глава пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов.

«Граждане могут выводить собак только во двор своего дома, причем ненадолго. Сотрудники полиции, осуществляющие контроль над усиленным и ужесточенным карантинным режимом, предпринимали и будут предпринимать все необходимые меры для обеспечения выполнения решения Оперативного штаба».

Отметим, что с 00:00 часов 14 июня по 06:00 часов 16 июня в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском, Сальянском районах будет запрещено выходить на улицу.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)