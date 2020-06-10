В Баку в этом году насчитывается 51 тыс выпускников школ

БАКУ/Trend/ - В 2019-2020 учебном году IX классы общеобразовательных школ при Управлении образования г. Баку заканчивают 30 888, XI классы – 19 612, XII классы - 124, выпускные классы спецшкол – 323 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление.

В столице первые классы заканчивают 45 573 человека.

В текущем учебном году в общеобразовательных школах Управления обучались 440 426 учащихся. В них работают 27 786 учителей.

В этом учебном году 983 подготовительные группы 268 общеобразовательных школ столицы посещали 25 832 ребенка.

В следующем учебном году подготовительные группы, работающие за государственный счет, охватят 90% пятилетних детей.

Напомним, что при Управлении функционируют 309 общеобразовательных школ, 3 специальные средние школы и 5 очно-заочных вечерних школ, всего 317 школ и 5 Центров детско-юношеского развития.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)