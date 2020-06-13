На выезде из Баку наблюдается большой затор (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Граждан с пропиской в Баку и Абшеронском районе, намеревающихся до введения ужесточенного двухдневного карантина выехать в районы страны, возвращают обратно. В связи с этим на трассе Баку-Шамахы возник большой затор, сообщает в субботу Trend.

Отметим, что вчера в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабмине начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции полковник полиции Кямран Алиев сказал, что граждане с пропиской в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, желающие перед введением жесткого карантина выехать в районы, будут возвращаться на постах полиции обратно.

Напомним, что ужесточенный карантинный режим будет введен с 00:00 часов 14 июня по 06:00 часов 16 июня на территориях гг. Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгайыт, а также Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)