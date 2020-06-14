На этих территориях применяется жесткий карантин - запрещается выходить из дома

БАКУ /Trend/ - С 00:00 14 июня по 06:00 16 июня 2020 жителям Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов запрещается покидать места своего проживания и нахождения.

Как сообщает Trend, в указанный период на территориях Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов разрешена только деятельность нижеприведенных структур и сфер обслуживания:

• госорганов, структур и организаций, список которых определен Кабинетом министров Азербайджана;

• правоохранительных органов и военных организаций;

• больниц, станций скорой помощи;

• учреждений социальных услуг, в том числе, услуг по уходу за лицами с умственными и другими нарушениями, а также нуждающимися в особой заботе;

• учреждений коммунальных услуг (водоснабжение и канализация, газоснабжение, отопление, распределение электроэнергии, сбор и утилизация бытовых отходов);

• производство и снабжение электроэнергией;

• мелиорация и водное хозяйство;

• услуги связи;

• телерадиовещание (теле- и радиоканалы, кабельное телевидение);

• железнодорожные, автомобильные, морские, воздушные грузоперевозки;

• деятельность по обеспечению транспортировки трубопроводами;

• деятельность производственных предприятий, которую невозможно остановить из-за производственно-технических условий;

• добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа;

• выпечка хлебных изделий (с 16:00 15 июня 2020 года);

• услуги по охране и обеспечению технической безопасности предприятий, деятельность которых приостановлена.

(Автор: Асиф Мехман)