На этих территориях применяется жесткий карантин - запрещается выходить из дома
БАКУ /Trend/ - С 00:00 14 июня по 06:00 16 июня 2020 жителям Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов запрещается покидать места своего проживания и нахождения.
Как сообщает Trend, в указанный период на территориях Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов разрешена только деятельность нижеприведенных структур и сфер обслуживания:
• госорганов, структур и организаций, список которых определен Кабинетом министров Азербайджана;
• правоохранительных органов и военных организаций;
• больниц, станций скорой помощи;
• учреждений социальных услуг, в том числе, услуг по уходу за лицами с умственными и другими нарушениями, а также нуждающимися в особой заботе;
• учреждений коммунальных услуг (водоснабжение и канализация, газоснабжение, отопление, распределение электроэнергии, сбор и утилизация бытовых отходов);
• производство и снабжение электроэнергией;
• мелиорация и водное хозяйство;
• услуги связи;
• телерадиовещание (теле- и радиоканалы, кабельное телевидение);
• железнодорожные, автомобильные, морские, воздушные грузоперевозки;
• деятельность по обеспечению транспортировки трубопроводами;
• деятельность производственных предприятий, которую невозможно остановить из-за производственно-технических условий;
• добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа;
• выпечка хлебных изделий (с 16:00 15 июня 2020 года);
• услуги по охране и обеспечению технической безопасности предприятий, деятельность которых приостановлена.
(Автор: Асиф Мехман)