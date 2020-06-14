"Торговая" на карантине (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С ночи сегодняшнего дня в Баку запрещено покидать свои дома или места жительства, передает Trend.

На улице Низами, называемой также "Торговая", которая всегда отличалась высокой плотностью человеческого потока, движение в режиме строгого карантина полностью прекратилось. Можно наблюдать несущих дежурство в этом районе полицейских - они остановили прохожего и проверили его разрешение.

Отметим, что проанализировав санитарно-эпидемиологическую ситуацию в связи с коронавирусом (COVID-19) на территории Азербайджанской Республики, с учетом динамики распространения вируса принято решение о продлении особого карантинного режима в стране до 00:00 1 июля 2020 года. Для снижения темпов распространения вируса COVID-19, а также минимизации его возможных негативных последствий с 00:00 14 июня до 06:00 16 июня 2020 года в Баку, Гяндже, Лянкяране и Сумгайыте, а также в Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах введен ужесточенный карантинный режим.

(Автор: Асиф Мехман. Фото: Заур Мустафаев)