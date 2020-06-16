В пяти бакинских школах созданы классы с профессиональным уклоном

БАКУ /Trend/ - В общеобразовательных бакинских школах №№ 117, 120, 234, 274 и 293 при Управлении образования по городу Баку созданы классы с профессиональным уклоном, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление.

Цель создания профильных классов в том, чтобы обучающимся на базе общего образования прививались знания и навыки по различным профессиям, они были осведомлены о профессиональных специальностях и подготовлены для рынка труда и профобразования.

В рамках сотрудничества министерства образования Азербайджана и компании BP был реализован проект "Совершенствование преподавания информатики", в рамках которого в 26 общеобразовательных школах были задействованы классы с уклоном на информатику.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )