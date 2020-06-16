За дни ужесточенного карантина в Азербайджане к ответственности были привлечены 635 человек

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане к административной ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных проступках привлечены 635 человек, нарушивших правила ужесточенного карантинного режима, передвигаясь на транспортных средствах с 00:00 часов 14 июня по 06:00 часов 16 июня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД.

Напомним, что с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) с 00:00 часов 14 июня по 06:00 часов 16 июня на территориях городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, а также Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов был ужесточен карантинный режим.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)