За дни ужесточенного карантина в Азербайджане к ответственности были привлечены 635 человек
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане к административной ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных проступках привлечены 635 человек, нарушивших правила ужесточенного карантинного режима, передвигаясь на транспортных средствах с 00:00 часов 14 июня по 06:00 часов 16 июня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД.
Напомним, что с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) с 00:00 часов 14 июня по 06:00 часов 16 июня на территориях городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, а также Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов был ужесточен карантинный режим.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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