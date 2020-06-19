В Азербайджане лица, приговоренные к общественным работам, обязаны носить электронный браслет
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане за лицами, приговоренными судом к общественным работам, будет осуществляться электронный контроль, сообщает в пятницу Trend.
Вопрос об этом отражен в поправке в Уголовный кодекс, которая обсуждалась на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса.
Согласно поправке, в Кодекс вносится статья 47.2-1 нижеследующего содержания:
"47.2-1. В местах выполнения общественных работ на лиц, приговоренных судом к общественным работам, накладывается обязанность носить электронный браслет, и следить за тем, чтобы он был включенным".
После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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