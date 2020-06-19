В Азербайджане лица, приговоренные к общественным работам, обязаны носить электронный браслет

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане за лицами, приговоренными судом к общественным работам, будет осуществляться электронный контроль, сообщает в пятницу Trend.

Вопрос об этом отражен в поправке в Уголовный кодекс, которая обсуждалась на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, в Кодекс вносится статья 47.2-1 нижеследующего содержания:

"47.2-1. В местах выполнения общественных работ на лиц, приговоренных судом к общественным работам, накладывается обязанность носить электронный браслет, и следить за тем, чтобы он был включенным".

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)