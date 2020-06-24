Открылась дорога перед Бибиэйбатской мечетью в Баку
БАКУ/Trend/ - Открылся участок автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией в направлении мечети Биби-Эйбат.
Об этом сказал Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли.
По его словам, на дороге были завершены ремонтные работы, и вчера вечером было нанесено асфальтовое покрытие.
Отметим, 24 ноября 2019 года в Сабаильском районе Баку, около мечети Биби-Эйбат произошел оползень, и дорога пришла в непригодное состояние.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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