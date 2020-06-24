Материалы о вырубке 30 деревьев в Баку переданы в Генпрокуратуру - минэкологии

БАКУ /Trend/ - Жалоба, поступившая в министерство экологии и природных ресурсов о вырубке деревьев на территории Дома торжеств Neolit City в Низаминском районе Баку, была рассмотрена на месте, и факт нашел свое подтверждение, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минэкологии.

В ходе расследования был установлен факт вырубки 30 различных пород деревьев на территории Дома торжеств по адресу: ул. Микаила Алиева, 3, в результате чего природе был нанесен ущерб в размере 37 380 манатов.

По факту был составлен акт. В связи с тем, что сумма нанесенного ущерба формирует состав преступления, собранные материалы были направлены в Генеральную прокуратуру для дачи правовой оценки и принятия мер в отношении виновного лица.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)