Объявлены результаты выпускных экзаменов, состоявшихся 24-25 июня в Азербайджане (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 13:14)

БАКУ /Trend/ - Объявлены результаты выпускных экзаменов, проведенных 24-25 июня в Азербайджане для 9-11 классов, а также приемных экзаменов в колледжи и по азербайджанскому языку для выпускников 9-х и 11-х классов, сообщает в субботу Trend со ссылкой Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Сегодня с 12:34 участники могут ознакомиться с результатами на сайте ГЭЦ.

С результатами экзаменов и графическим изображением вопросника участники могут ознакомиться по нижеследующим ссылкам:

– 9-cu sinif üzrə buraxılış imtahanları;

– Ümumi (9 illik) orta təhsil bazasında kolleclərə qəbul olmaq istəyən cari və əvvəlki illərin məzunları üçün qəbul imtahanları;

– Azərbaycan dilindən fərqli dildə təhsilalanlar üçün ümumi (9 illik) orta və tam (11 illik) orta təhsil səviyyələri üzrə Azərbaycan dili (dövlət dili kimi) imtahanları.

Получить информацию о результатах экзаменов можно, отправив сообщение с рабочим номером на номер 7727 (Azercell, Bakcell, Nar, Nahtel).

Результаты заданий открытого типа, предложенных в ходе выпускных экзаменов для 11 классов, проведенных 24 и 25 июня, станут известны в течение 3 недель, так как требуется больше времени для их проверки.

Отметим, что из 9314 участников выпускного экзамена для 9-х классов не явились на него 356 человек. Из 642 участников приемных экзаменов в колледжи не явились на экзамен 149 человек, на экзамен по азербайджанскому языку не явились 53 человека из 890. Два человека были выведены из экзаменационного зала за нарушение правил.

(Текст: Кямаля Сеидова)