Сине-зеленые водоросли Каспия приводят к коррозии металла нефтяных платформ

БАКУ /Trend/ - Сине-зеленые водоросли (Cyanoprokaryota /Cyanophyta/Cyanobacteria), являющиеся компонентом водной экосистемы Каспия, играют и негативную роль, приводя к коррозии гидротехнических сооружений нефтяных платформ, металлических оснований и прочего.

Об этом в понедельник сказала Trend ведущий научный сотрудник лаборатории алгологии и лихенобриологии Института ботаники НАНА, доктор философии по биологии Мая Нуриева.

По ее словам, вред во время "цветения" водорослей в море приводит к гибели рыб: "Microcystis aеruginosa, Aphanizomenon flosaquae, Anabaena flosaquae, Nodularia spumigena и другие виды этих водорослей больше всего способствуют "цветению" воды. Они широко распространены в северной части Каспия, но меньше встречаются в средней и южной части моря. Интенсивно они развиваются в конце лета-первой половине сентября. Вид Nodularia spumigena негативно влияет на рыб и мешает метанию икры, вырабатывая токсин nodularin. Локальные "цветения" в виде небольших пятен на воде играют положительную роль в экосистеме моря, потому что морская вода обогащается биогенами. Сильное "цветение" воды ухудшает ее качество, приводя к гибели животных. У человека, отравившегося этими токсинами, может начаться аллергия, конъюнктивит, пищевая интоксикация. Человек, длительное время пользующийся водой или употребляющий рыбу из водоемов с интенсивным "цветением", подвергается болезни haff - yuks, в ходе которой из строя выходят почки, нервная и мышечная системы, нарушаются двигательные функции. В большинстве случаев это приводит к летальному исходу. По своей силе токсины этих водорослей намного сильнее ботулина".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова )