Минздрав Азербайджана: Ожидаем более эффективной работы скорой помощи

БАКУ /Trend/ - После того, как поликлиники взяли на себя часть нагрузки, мы можем ожидать более эффективных услуг скорой помощи.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал глава Аппарата Минздрава Надир Зейналов, сообщает во вторник Trend.