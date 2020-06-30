Ягут Гараева: С начала создания Оперативного штаба разработаны планы по борьбе с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - С начала создания Оперативного штаба разработаны планы по борьбе с коронавирусом.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает во вторник Trend.