Надир Зейналов: Минздрав объявил прием на работу врачей для оказания скорой медицинской помощи

БАКУ /Trend/ - Лекарств, необходимых для лечения пациентов с легкими симптомами коронавирусной инфекции, достаточно в аптеках.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал руководитель аппарата министерства здравоохранения Азербайджана Надир Зейналов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, нехватки врачей и медработников в стране нет: "Пандемия непредсказуема. Здравоохранение ни одной страны не готово к такой пандемии. Можно привезти необходимое оборудование извне, но врачей из-за рубежа привезти невозможно. Поэтому все страны вынуждены совершенствовать знания своих врачей. Не секрет, что не все врачи, задействованные в лечении, являются инфекционистами. Врачи разных специальностей борются с COVID-19".

Зейналов отметил, что объявлен прием на работу врачей для оказания экстренной медицинской помощи. Это позволит оптимизировать текущую работу.

(Текст: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)