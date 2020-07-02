Новые возможности UNEC лицам, желающим получить образование по специальности «Дизайн» (ФОТО)
В UNEC в связи с приемом на специальность «Дизайн» применены новшества.
В соответствии с новыми правилами в 2020/2021 учебном году абитуриенты, выбравшие специальность «Дизайн» UNEC, не будут сдавать экзамен по выявлению способностей. Прием на эту специальность будет проводиться на основе результатов выпускных экзаменов 11 класса.
Для абитуриентов, поступивших на специальность «Дизайн» UNEC, еще одной возможностью является обучение в новом кампусе, богатом современными архитектурными элементами. В новом учебном корпусе с этого года студентам будут доступны отвечающие современным требованиям аудитории, лектории, лаборатории, столовая, спортивный зал, библиотека, малый и большой залы конференций.
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