В Азербайджане более 55% заражений коронавирусом приходится на долю Баку

БАКУ / Trend/ - В Азербайджане 55,1% заражений коронавирусом приходится на долю Баку. В последние дни наблюдается рост инфицирования в Насиминском районе столицы.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель TƏBİB Рамин Байрамлы, сообщает в пятницу Trend.