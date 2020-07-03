Шахмар Мовсумов: В аптеках нет дефицита медицинских масок
БАКУ /Trend/ - В аптеках нет проблемы недостатка масок, а контроль над лекарствами вскоре будет усилен.
Об этом сообщил помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов на брифинге в оперативном штабе при Кабинете министров, сообщает в пятницу Trend
Он отметил, что в аптеках будет повышен контроль за лекарственными средствами, а самолечение нецелесообразно: "Лица, которые ощутившие признаки коронавируса должны обращаться в соответствующие структуры. Процесс лечения также должен проходить под контролем врача. Нельзя, чтобы люди купив "арбидол" и другие препараты, лечились самомтоятельно".
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Эльдар Джанашвили)
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