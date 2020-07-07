Коронавирусом заразились 33 медработника клиники Азербайджанского медуниверситета

БАКУ /Trend/ - Коронавирусом заразились 33 медицинских работника клиникиАзербайджанского медицинского университета (Tədris Cərrahiyyə klinikası).

Об этом сказала глава пресс-службы университета Гюнель Асланова, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, 21 из заразившихся - врачи реанимационного отделения.

Она также добавила, что ранее заразились и 24 медработника Учебно-терапевтической клиники: "Среди них врачи, медсестра, санитарные работники и другой персонал. Но они уже выздоровели и находятся на работе".

(Текст: Кямаля Сеидова.)