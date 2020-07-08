С завтрашнего дня температура в Баку опустится на 6-8 градусов, ожидается сильный ветер

БАКУ /Trend/ - Завтра со второй половины дня и до вечера субботы в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, местами до 20-23 м/с, температура постепенно опустится на 6-8 градусов, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

С завтрашнего вечера и до воскресного полудня, начиная с северных и западных районах Азербайджана, на территории страны установится нестабильная погода, пройдут грозовые дожди, местами проливные, возможен град.

Скорость западного ветра будет достигать 15-20 м/с, местами 23-28 м/с.

Температура воздуха опустится на 5-8 градусов. В реках повысится уровень воды, в некоторых горных реках возможны сели и наводнения.

(Текст: Кямаля Сеидова.)