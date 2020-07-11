В Баку снесен незаконный объект, построенный внутри парка (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Снесен незаконный объект, построенный в парке, расположенном на пересечении улиц Мухаммеда Халила Шарифли и Ширин Мирзоевой в Низаминском районе.

Как сообщает Trend, репортаж о данном объекте транслировался по Азербайджанскому государственному телевидению (AzTV).

Объект, который занял часть парка, вызвал недовольство у жителей, проживающих на этом участке.

Отметим, что парк, расположенный в этом районе, был построен в рамках проекта «Наш двор», который за последние годы был реализован во многих участках столицы. Позже часть парка была незаконно занята, и был построен объект.