В Баку снесен незаконный объект, построенный внутри парка (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Снесен незаконный объект, построенный в парке, расположенном на пересечении улиц Мухаммеда Халила Шарифли и Ширин Мирзоевой в Низаминском районе.
Как сообщает Trend, репортаж о данном объекте транслировался по Азербайджанскому государственному телевидению (AzTV).
Объект, который занял часть парка, вызвал недовольство у жителей, проживающих на этом участке.
Отметим, что парк, расположенный в этом районе, был построен в рамках проекта «Наш двор», который за последние годы был реализован во многих участках столицы. Позже часть парка была незаконно занята, и был построен объект.
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