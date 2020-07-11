Минтруда Азербайджана о невыплате ряду лиц 190 манатов

БАКУ /Trend/ - В последний раз выдача единовременной выплаты в 190 манатов была осуществлена на основании повторной проверки информации о гражданах в соответствии с критериями, утвержденными соответствующим решением Кабинета министров, через соответствующие информационные системы, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В министерстве подчеркнули, что несмотря на получение выплат в апреле-мае, тем лицам, у которых в дальнейшем был выявлен трудовой договор, ИНН, земельный участок и прочее, на этот раз выплаты не производились.

Отметим, что на вчерашнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине прозвучал вопрос о том, что не все безработные и потерявшие работу в 16 городах и районах Азербайджана, где ужесточен карантин, получили единовременную выплату в 190 манатов.

Напомним, что в апреле-мае 600 тысяч человек получили единовременную выплату в 190 манатов - в размере прожиточного минимума.

Также, почти 290 тысячам человек была осуществлена выплата в размере 190 манатов в июле. Всего в апреле-мае по республике, а также в последние дни для выдачи единовременной выплаты по 16 городам и районам были израсходовано более 280 миллионов манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова.)