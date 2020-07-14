В Азербайджане с карантинных постов развернуты обратно 385 автомобилей - дорожная полиция

БАКУ /Trend/ - БАКУ / Trend/ - За нарушение ужесточенного карантинного режима, введенного на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Гёранбоя, Гёкгёля, Мингячевира, Джалилабада, а также Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Самухского, Сиязанского и Шекинского районов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), с 00.00 часов 13 июля до 00.00 часов 14 июля 2020 года 1 178 человек, находившихся в транспортных средствах, был привлечены к ответственности по ст. 211.1 Кодекса об административных проступках, за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по статье 211.2 – 129 человек и за повторное совершение таких действий по ст. 211.3 - три человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП).

За указанный период при попытке пересечь полицейские карантинные посты развернуты обратно 385 транспортных средств.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)