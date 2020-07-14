БАКУ/Trend - С 14 июля авиакомпания FlyDubai начала выполнять прямые рейсы по маршруту Дубай-Баку-Дубай.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и пятницам.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.flydubai.com. При этом рейсы выполняться на специальных условиях.

Так, в связи с изменениями в правилах въезда в ОАЭ, на рейс из Баку в Дубай будут допускаться только пассажиры:

- которым не требуется предварительное получение визы для въезда в страну;

- которые имеют туристическую визу;

- которые имеют вид на жительство в ОАЭ.

Данные пассажиры должны подать заявление на получение разрешения на въезд по следующей ссылке https://smart.gdrfad.gov.ae/Smart_OTCServicesPortal/ReturnPermitServiceForm.aspx

Резиденты другиx эмиратoв должны получить разрешение по ссылке https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/default.html#/login

Разрешение на въезд необходимо получить до начала регистрации на рейс.

Кроме того, все прибывающие в Дубай пассажиры должны загрузить и зарегистрироваться в приложении:

Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=ae.gov.dha.covid19&hl=en_US

IOS:

https://apps.apple.com/ae/app/covid19-dxb-smart-app/id1504818399

Авиабилеты на рейсы из Дубая в Баку могут приобрести только граждане Азербайджана.

Согласно новым правилам, к полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19). В связи с этим расширился список лабораторий, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в которых пассажиры могут провериться на COVID-19 без направления врача. С данным списком можно ознакомиться ниже:

- Лаборатория Referans;

- Клиника Leyla;

- Клиника Memorial;

- Больница Bona Dea;

- Лаборатория İnci;

- Bakı Xüsusi Təhlükəli İnfeksiyalara Nəzarət Mərkəzi (XTİNM);

- Kaspian Hospital;

- UltraLab.

Пройти обследование можно в клиниках и лабораториях в ОАЭ, выдающих справку о PCR-тестировании.