Авиакомпания FlyDubai начала выполнять прямые рейсы по маршруту Дубай-Баку-Дубай
БАКУ/Trend - С 14 июля авиакомпания FlyDubai начала выполнять прямые рейсы по маршруту Дубай-Баку-Дубай.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и пятницам.
Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.flydubai.com. При этом рейсы выполняться на специальных условиях.
Так, в связи с изменениями в правилах въезда в ОАЭ, на рейс из Баку в Дубай будут допускаться только пассажиры:
- которым не требуется предварительное получение визы для въезда в страну;
- которые имеют туристическую визу;
- которые имеют вид на жительство в ОАЭ.
Данные пассажиры должны подать заявление на получение разрешения на въезд по следующей ссылке https://smart.gdrfad.gov.ae/Smart_OTCServicesPortal/ReturnPermitServiceForm.aspx
Резиденты другиx эмиратoв должны получить разрешение по ссылке https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/default.html#/login
Разрешение на въезд необходимо получить до начала регистрации на рейс.
Кроме того, все прибывающие в Дубай пассажиры должны загрузить и зарегистрироваться в приложении:
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ae.gov.dha.covid19&hl=en_US
IOS:
https://apps.apple.com/ae/app/covid19-dxb-smart-app/id1504818399
Авиабилеты на рейсы из Дубая в Баку могут приобрести только граждане Азербайджана.
Согласно новым правилам, к полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19). В связи с этим расширился список лабораторий, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в которых пассажиры могут провериться на COVID-19 без направления врача. С данным списком можно ознакомиться ниже:
- Лаборатория Referans;
- Клиника Leyla;
- Клиника Memorial;
- Больница Bona Dea;
- Лаборатория İnci;
- Bakı Xüsusi Təhlükəli İnfeksiyalara Nəzarət Mərkəzi (XTİNM);
- Kaspian Hospital;
- UltraLab.
Пройти обследование можно в клиниках и лабораториях в ОАЭ, выдающих справку о PCR-тестировании.